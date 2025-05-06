Моисеев Иван Петрович? 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Иван Петрович?

Автор
АБ
Багаева А.

мужской, родился 1923, Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

умер 06.02.1942, Пинашина, Воскресенская волость, Юхновский уезд

Отец
Моисеев (Акинфеев) Пётр Кузьмич21.06.1905 ст. г.р.
Мать
Моисеева Дарья Никитична?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Моисеев (Акинфеев) Пётр Кузьмич

Мать: Моисеева Дарья Никитична?

Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва

Москва, Осташковское шоссе, д.30

Смерть
06.02.1942
Пинашина, Воскресенская волость, Юхновский уезд

Причина смерти: На войне

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