Моисеев Иван Петрович?
мужской, родился 1923, Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
умер 06.02.1942, Пинашина, Воскресенская волость, Юхновский уезд
ОтецМоисеев (Акинфеев) Пётр Кузьмич21.06.1905 ст. г.р.
МатьМоисеева Дарья Никитична?Неизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1941
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.02.1942
Пинашина, Воскресенская волость, Юхновский уезд