село Добрые Пчелы, село Добрые Пчелы, Захаровский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Добрые Пчелы

Захаровский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1939Добрые пчелы, д. каз.при урочище Пирожках.2416158535546
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Попадьинская волость
743. Добрые Пчелы, деревня бывшая государственная, дворов 187, жителей 1500, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Захаровский район
420Добрые Пчелысело54°24'с.ш.39°16'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Захаровский муниципальный район, Добро-Пчельское сельское поселение
61604430101с Добрые Пчелысело
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