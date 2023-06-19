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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Между 1854 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чернышев Прокофий Яковлевич

Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Чернышев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Яков Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Между 1854 и 1858