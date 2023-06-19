Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиМежду 1854 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Чернышев Прокофий Яковлевич
Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Чернышев Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1854 и 1858