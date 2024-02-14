(Хайруллина) Зайнапбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хайруллина) Зайнапбану

Место рождения

Верхние Лащи Буинского района ТАССР

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
1952 г.р.
1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Хайруллин Каримулла

Мать: Хайруллина (Мухаметзянова) Минжиян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Мирзазян

Рождение ребёнка
22.05.1949

Сын: Сиразов Нияз

Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян

Рождение ребёнка
17.08.1952

Сын: Сиразов Анас

Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян

Рождение ребёнка
14.09.1955

Дочь: Давлетшина (Сиразова) Асия

Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян

Рождение ребёнка
02.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян

Смерть
Неизвестно

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