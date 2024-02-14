(Хайруллина) Зайнапбану
Место рожденияВерхние Лащи Буинского района ТАССР
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиразов Мирзазян
Рождение ребёнка
22.05.1949
Сын: Сиразов Нияз
Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян
Рождение ребёнка
17.08.1952
Сын: Сиразов Анас
Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян
Рождение ребёнка
14.09.1955
Дочь: Давлетшина (Сиразова) Асия
Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян
Рождение ребёнка
02.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиразов Мирзазян
Смерть
Неизвестно