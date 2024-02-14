Сиразов Нияз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразов Нияз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1949

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949

Отец: Сиразов Мирзазян

Мать: (Хайруллина) Зайнапбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фатклисламова) Гульсиня

Рождение ребёнка
06.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фатклисламова) Гульсиня

Рождение ребёнка
19.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фатклисламова) Гульсиня

Смерть
2014

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