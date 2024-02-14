Сиразов Нияз
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1949
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1949
Отец: Сиразов Мирзазян
Мать: (Хайруллина) Зайнапбану
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фатклисламова) Гульсиня
Рождение ребёнка
06.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фатклисламова) Гульсиня
Рождение ребёнка
19.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фатклисламова) Гульсиня
Смерть
2014