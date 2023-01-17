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Котов Борис Максимович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Котов Максим Козмич

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Сын: Котов Андриан Борисович

Мать ребёнка: Котова Параскева Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Котова Параскева Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Параскева Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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