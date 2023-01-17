Котов Борис Максимович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Котов Максим Козмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Котова Параскева Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Котова Параскева Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно