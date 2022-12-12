Котова Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Параскева Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Котов Андриан Борисович

Отец ребёнка: Котов Борис Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Борисовна

Отец ребёнка: Котов Борис Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Борис Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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