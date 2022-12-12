Котова Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Котов Борис Максимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Борисовна
Отец ребёнка: Котов Борис Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно