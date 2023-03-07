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Котов Максим Козмич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Котов Козма Сидорович

Мать: Котова Неонилла Васильевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1723

Сын: Котов Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1732

Сын: Котов Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1734

Сын: Котов Семен Максимович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1739

Сын: Котов Борис Максимович

Мать ребёнка: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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