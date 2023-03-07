Котов Максим Козмич
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Котов Козма Сидорович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Котов Афанасий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно