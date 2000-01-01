Majzit Piotr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Majzit Piotr

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

1908 г.р.
Около 1910 г.р.
1912 г.р.
Около 1915 г.р.
Около 1918 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Maisit Piotr

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Majzit Michał

Мать ребёнка: Majzit Maria

Salyan, Salyan, Azerbaijan
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Majzit Władimir (Walentyn)

Мать ребёнка: Majzit Maria

Рождение ребёнка
1912

Сын: Majzit Gabriel

Мать ребёнка: Majzit Maria

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Majzit Piotr

Мать ребёнка: Majzit Maria

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Majzit Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Majzit Maria

Смерть
1947
Qaraçala, Salyan, Azerbaijan
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