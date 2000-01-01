Majzit Piotr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Maisit Piotr
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Majzit Michał
Мать ребёнка: Majzit Maria
Salyan, Salyan, Azerbaijan
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Majzit Władimir (Walentyn)
Мать ребёнка: Majzit Maria
Рождение ребёнка
1912
Сын: Majzit Gabriel
Мать ребёнка: Majzit Maria
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Majzit Piotr
Мать ребёнка: Majzit Maria
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Majzit Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Majzit Maria
Смерть
1947
Qaraçala, Salyan, Azerbaijan