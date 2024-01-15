Majzit Michał
Место рожденияSalyan, Salyan, Azerbaijan
Дата рождения11.07.1908
Дата смерти28.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1908
Отец: Majzit Piotr
Мать: Majzit (Migidinow) Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Majzit (Borodenko) Anna
Рождение ребёнка
09.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Majzit (Borodenko) Anna
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Majzit (Borodenko) Anna
Рождение ребёнка
12.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Majzit (Makowski) Lidia
Бендеры, Муниципий Бендеры
Бракосочетание
1957
Жена: Majzit (Makowski) Lidia
Рождение ребёнка
23.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Majzit (Makowski) Lidia
Смерть
28.08.1990
Похороны
Неизвестно