Majzit Michał — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Majzit Michał

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Место рождения

Salyan, Salyan, Azerbaijan

Дата рождения

11.07.1908

Дата смерти

28.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1908

Отец: Majzit Piotr

Мать: Majzit (Migidinow) Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Majzit (Borodenko) Anna

Рождение ребёнка
09.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Majzit (Borodenko) Anna

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Majzit (Borodenko) Anna

Рождение ребёнка
12.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Majzit (Makowski) Lidia

Бендеры, Муниципий Бендеры
Бракосочетание
1957

Жена: Majzit (Makowski) Lidia

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Majzit (Makowski) Lidia

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
28.08.1990
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область

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