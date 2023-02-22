Majzit (Migidinow) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти20.11.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Migidinow Iwan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Majzit Michał
Отец ребёнка: Majzit Piotr
Salyan, Salyan, Azerbaijan
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Majzit Władimir (Walentyn)
Отец ребёнка: Majzit Piotr
Рождение ребёнка
1912
Сын: Majzit Gabriel
Отец ребёнка: Majzit Piotr
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Majzit Piotr
Отец ребёнка: Majzit Piotr
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Majzit Piotr
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Majzit Piotr
Смерть
20.11.1972
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край