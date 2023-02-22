Majzit (Migidinow) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Majzit (Migidinow) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

20.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

1908 г.р.
Около 1910 г.р.
1912 г.р.
Около 1915 г.р.
Около 1918 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Migidinow Iwan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Majzit Michał

Отец ребёнка: Majzit Piotr

Salyan, Salyan, Azerbaijan
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Majzit Władimir (Walentyn)

Отец ребёнка: Majzit Piotr

Рождение ребёнка
1912

Сын: Majzit Gabriel

Отец ребёнка: Majzit Piotr

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Majzit Piotr

Отец ребёнка: Majzit Piotr

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Majzit Piotr

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Majzit Piotr

Смерть
20.11.1972
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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