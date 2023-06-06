Бакиров Абдулгазис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Надыршин Бакир
Мать: Гуленхан
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Абдулгазисова Сарбизямал
Мать ребёнка: Сахинзямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахинзямал
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно