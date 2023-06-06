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Бакиров Абдулгазис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Надыршин Бакир

Мать: Гуленхан

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Абдулгазисова Сарбизямал

Мать ребёнка: Сахинзямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахинзямал

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно