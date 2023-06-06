Сахинзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахинзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Абдулгазисова Сарбизямал

Отец ребёнка: Бакиров Абдулгазис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Абдулгазис

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно