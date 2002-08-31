Дорш (Полякова) Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1936
Дата смерти31.08.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1936
Отец: Поляков Федор Игнатьевич
Мать: Аграфена Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1957
Отец ребёнка: Дорш Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорш Федор Иванович
Смерть
31.08.2002
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
от рака печени, погребена на кладбище г. Абакан №4 (район Подсинего) рядом с сыном.