Дорш (Полякова) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорш (Полякова) Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1936

Дата смерти

31.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1936

Отец: Поляков Федор Игнатьевич

Мать: Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1957

Сын: Дорш Александр Федорович

Отец ребёнка: Дорш Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорш Федор Иванович

Смерть
31.08.2002
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
от рака печени, погребена на кладбище г. Абакан №4 (район Подсинего) рядом с сыном.