(Хаблова) Аграфена Петровна
Место рожденияТяжинский р-он Кемеровской обл
Дата рождения10.11.1911 ст.
Дата смерти26.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
грузчик на кондитерской фабрике
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.05.1936
Дочь: Дорш (Полякова) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Поляков Федор Игнатьевич
Смерть
26.03.1983
Похоронена на кл. №3 (район Согра в г. Абакан) на том же месте, где ранее упокоилась её подруга Мирнова.