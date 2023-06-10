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(Хаблова) Аграфена Петровна

Место рождения

Тяжинский р-он Кемеровской обл

Дата рождения

10.11.1911 ст.

Дата смерти

26.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Федор Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
грузчик на кондитерской фабрике
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
16.05.1936

Дочь: Дорш (Полякова) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Поляков Федор Игнатьевич

Смерть
26.03.1983
Похоронена на кл. №3 (район Согра в г. Абакан) на том же месте, где ранее упокоилась её подруга Мирнова.

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