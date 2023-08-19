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Карлов Яков Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1829

Дата смерти

27.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Карлов Иван

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Карлов Назар Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Карлов Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Никифор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
27.03.1874
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
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