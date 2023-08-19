Карлов Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти27.03.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Карлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Карлов Назар Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Карлов Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.03.1874
Причина смерти: натурально