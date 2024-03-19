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Карлов Назар Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1851

Дата смерти

03.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Карлов Яков Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Дочь: Мария Назарова

Мать ребёнка: Карлова Мария Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
23.04.1889

Жена: Карлова Елена Борисова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: Пелагея Назарова

Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Григорьева Дарья Назарова

Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1895

Дочь: Евдокия Назарова

Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1898

Сын: Карлов Афанасий Назаров

Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлова Мария Иванова

Смерть
03.12.1901
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от горячки
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