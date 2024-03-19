Карлов Назар Яковлев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти03.12.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Карлов Яков Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Мария Назарова
Мать ребёнка: Карлова Мария Иванова
Бракосочетание
23.04.1889
Жена: Карлова Елена Борисова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1890
Дочь: Пелагея Назарова
Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Григорьева Дарья Назарова
Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова
Рождение ребёнка
21.02.1895
Дочь: Евдокия Назарова
Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова
Рождение ребёнка
16.01.1898
Мать ребёнка: Карлова Елена Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карлова Мария Иванова
Смерть
03.12.1901
Причина смерти: от горячки