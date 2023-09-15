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Карлов Иван Яковлев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1854

Дата смерти

15.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Карлов Яков Иванов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1878

Сын: Карлов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.06.1880

Сын: Карлов Козьма Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1884

Сын: Карлов Капитон Иванов

Мать ребёнка: Феодосия Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
15.02.1901
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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