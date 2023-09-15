Карлов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти15.02.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Карлов Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1878
Мать ребёнка: Феодосия Антонова
Рождение ребёнка
29.06.1880
Сын: Карлов Козьма Иванов
Мать ребёнка: Феодосия Антонова
Рождение ребёнка
07.03.1884
Мать ребёнка: Феодосия Антонова
Смерть
15.02.1901
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно