Аганин Абдулла Наджипович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти?.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Аганин Наджип Халекович
Мать: Мякминя
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна
Рождение ребёнка
05.01.1951
Рождение ребёнка
20.09.1953
Рождение ребёнка
09.11.1954
Рождение ребёнка
13.08.1960
Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна
Смерть
?.08.1979