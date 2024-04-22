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Аганин Абдулла Наджипович

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Место рождения

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.08.1979

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
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1960 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Аганин Наджип Халекович

Мать: Мякминя

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Аганин Тахир Абдуллович

Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна

Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна

Рождение ребёнка
09.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна

Рождение ребёнка
13.08.1960

Сын: Аганин Рашид Абдуллович

Мать ребёнка: Такташова Зейнаб Исмаиловна

Смерть
?.08.1979
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