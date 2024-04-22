Такташова Зейнаб Исмаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТакташова Зейнаб Исмаиловна

Такташова Зейнаб Исмаиловна

avatar

Место рождения

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1918

Дата смерти

15.08.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Такташов Исмаил

Мать: не указана

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1948

Сын: Аганин Тахир Абдуллович

Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович

Рождение ребёнка
05.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович

Рождение ребёнка
09.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович

Рождение ребёнка
13.08.1960

Сын: Аганин Рашид Абдуллович

Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович

Смерть
15.08.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close