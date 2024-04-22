Такташова Зейнаб Исмаиловна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти15.08.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Такташов Исмаил
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович
Рождение ребёнка
05.01.1951
Рождение ребёнка
20.09.1953
Рождение ребёнка
09.11.1954
Рождение ребёнка
13.08.1960
Отец ребёнка: Аганин Абдулла Наджипович
Смерть
15.08.1972