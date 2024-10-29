Мякминя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякминя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аганина) Кайюмя Наджиповна

Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курмаева (Аганина) Ряхок Наджиповна

Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Аганин Абдулла Наджипович

Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.03.1926

Дочь: Признякова (Аганина) Махера Наджиповна

Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович

Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Аганин Хатям Наджипович

Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович

Смерть
1943

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