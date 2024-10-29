Мякминя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аганина) Кайюмя Наджиповна
Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курмаева (Аганина) Ряхок Наджиповна
Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Аганин Абдулла Наджипович
Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович
Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.03.1926
Дочь: Признякова (Аганина) Махера Наджиповна
Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович
Рождение ребёнка
09.08.1929
Отец ребёнка: Аганин Наджип Халекович
Смерть
1943