Еремин Герасим Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1832
Дата смерти14.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1832
Отец: Николай Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.03.1832
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Еремин-Никулин Иван Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
21.11.1850
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: (Еремина) Неонила Герасимовна
Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна
Военная служба
С 18.11.1853
Рождение ребёнка
29.01.1854
Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Еремин Кузьма Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1862
Дочь: (Еремина) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Еремин-Никулин Семён Герасимович
Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна
Смерть
14.10.1908
Похороны
16.10.1908