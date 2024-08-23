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Еремин Герасим Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1832

Дата смерти

14.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1832

Отец: Николай Еремеевич

Мать: Никулина Евдокия Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.03.1832
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Еремин-Никулин Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
21.11.1850

Жена: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: (Еремина) Неонила Герасимовна

Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 18.11.1853
Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Еремин Антон Герасимович

Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Еремин Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1862

Дочь: (Еремина) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Еремин-Никулин Семён Герасимович

Мать ребёнка: Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.10.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
16.10.1908
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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