Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 11.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Киселев Константин Григорьевич

Мать: Киселева Василиса Трифиллиевна

Бракосочетание
21.11.1850

Муж: Еремин Герасим Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: Неонила Герасимовна

Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Еремин Антон Герасимович

Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1855

Сын: Кузьма Спиридонович

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1862

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Еремин-Никулин Семён Герасимович

Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 11.02.1870
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