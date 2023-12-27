Еремина (Киселева) Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 11.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Бракосочетание
21.11.1850
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: Неонила Герасимовна
Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1854
Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
09.11.1855
Сын: Кузьма Спиридонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.1862
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Еремин-Никулин Семён Герасимович
Отец ребёнка: Еремин Герасим Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 11.02.1870