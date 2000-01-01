Карюхина Катерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Карюхин Симеон Фомич
Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Сын: Карюхин Иоанн Фомин
Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карюхин Пётр Фомин
Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно