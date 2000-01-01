Карюхина Катерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карюхина Катерина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Карюхин Симеон Фомич

Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Сын: Карюхин Иоанн Фомин

Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Карюхин Пётр Фомин

Отец ребёнка: Карюхин Фома Стефанов

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюхин Фома Стефанов

Смерть
Неизвестно
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