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Карюхин Фома Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Карюха Степан Парфенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Карюхин Симеон Фомич

Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Сын: Карюхин Иоанн Фомин

Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Карюхин Пётр Фомин

Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карюхина Катерина Максимова

Смерть
Неизвестно
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