Карюхин Фома Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Карюха Степан Парфенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Карюхин Симеон Фомич
Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Сын: Карюхин Иоанн Фомин
Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карюхин Пётр Фомин
Мать ребёнка: Карюхина Катерина Максимова
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно