Миклярская (Миклярская) Хая-Двера (Chaye-Devoyra) Лейдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклярская (Миклярская) Хая-Двера (Chaye-Devoyra) Лейдоровна

Место рождения

Коростышев, Житомирська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лейдор

Мать: не указана

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Рождение ребёнка
09.11.1850

Сын: Миклярский Mikhlarski Янкель

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Рождение ребёнка
12.02.1853

Дочь: Хана

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Генендель

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Рождение ребёнка
18.06.1862

Сын: Миклярский Зискель

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Сын: Миклярский Аврум

Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич

Смерть
06.01.1902
Коростышев, Житомирська область
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