Миклярская (Миклярская) Хая-Двера (Chaye-Devoyra) Лейдоровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти06.01.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лейдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Рождение ребёнка
09.11.1850
Сын: Миклярский Mikhlarski Янкель
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Рождение ребёнка
12.02.1853
Дочь: Хана
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Генендель
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Рождение ребёнка
18.06.1862
Сын: Миклярский Зискель
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Рождение ребёнка
14.08.1870
Сын: Миклярский Аврум
Отец ребёнка: Миклярский Гершко Янкелевич
Смерть
06.01.1902