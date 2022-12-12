город Коростышев, город Коростышев, Житомирська область (на 2018) — Familio

Коростышев

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Коростышевская волость
865. Коростышев, местечко бывшее владельческое, при реке Тетереве, дворов 207, жителей 1263, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, кост Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Коростышевская волость
Коростышев м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7115Коростишівмістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н КоростишівськийКоростишівська міська об'єднана територіальна громада
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