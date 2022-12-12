Коростышев
Житомирська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
865. Коростышев, местечко бывшее владельческое, при реке Тетереве, дворов 207, жителей 1263, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, кост Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Коростышев м.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7115Коростишівмістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н КоростишівськийКоростишівська міська об'єднана територіальна громада