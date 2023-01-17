Казнина Марья Самсоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1812 ст.
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1816 ст.
Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович
Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно