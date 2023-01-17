Казнина Марья Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнина Марья Самсоновна

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Место рождения

Василево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Василево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.06.1812 ст.

Муж: Казнин Никита Иванович

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1816 ст.

Сын: Казнин Василий Никитович

Отец ребёнка: Казнин Никита Иванович

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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