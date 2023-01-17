Казнин Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения15.09.1774 ст.
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1774 ст.
Отец: Казнин Иван Герасимович
Мать: Казнина Мавра Петровна
Бракосочетание
03.06.1812 ст.
Жена: Казнина Марья Самсоновна
Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1816 ст.
Мать ребёнка: Казнина Марья Самсоновна
Смерть
1819