Казнин Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнин Никита Иванович

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Место рождения

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.09.1774 ст.

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1752 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1774 ст.

Отец: Казнин Иван Герасимович

Мать: Казнина Мавра Петровна

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.06.1812 ст.

Жена: Казнина Марья Самсоновна

Городок, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1816 ст.

Сын: Казнин Василий Никитович

Мать ребёнка: Казнина Марья Самсоновна

Мостово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1819
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