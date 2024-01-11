Торопов Прокопий Дмитриевич
Место рожденияЗаселок Кизиха, Томской губернии
Дата рождения1899
Дата смерти06.07.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Мать: Наталия
Заселок Кизиха, Томской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1938
Дочь: Торопова Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1941
Дочь: Торопова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуртова Валентина
Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна
Смерть
06.07.1943