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Торопов Прокопий Дмитриевич

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Место рождения

Заселок Кизиха, Томской губернии

Дата рождения

1899

Дата смерти

06.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Мать: Наталия

Заселок Кизиха, Томской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1938

Дочь: Торопова Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1941

Дочь: Торопова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуртова Валентина

Мать ребёнка: Торопова Мария Петровна

Смерть
06.07.1943
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