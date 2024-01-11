(Ключникова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ключникова) Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мавра (Мавруша) Дмитриевна

Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Торопов Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Заселок Кизиха, Томской губернии
Рождение ребёнка
1903

Сын: Торопов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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