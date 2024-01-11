(Ключникова) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мавра (Мавруша) Дмитриевна
Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Торопов Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Заселок Кизиха, Томской губернии
Рождение ребёнка
1903
Сын: Торопов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торопов Дмитрий Арсентьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно