Торопова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: Торопов Петр Никанорович

Мать: Акулина Фроловна

Рождение ребёнка
21.08.1938

Дочь: Торопова Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.11.1941

Дочь: Торопова Галина Прокопьевна

Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Прокопий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуртова Валентина

Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич

Смерть
1995
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