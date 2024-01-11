Торопова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: Торопов Петр Никанорович
Мать: Акулина Фроловна
Рождение ребёнка
21.08.1938
Дочь: Торопова Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.11.1941
Дочь: Торопова Галина Прокопьевна
Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуртова Валентина
Отец ребёнка: Торопов Прокопий Дмитриевич
Смерть
1995