Маликова (Аверина) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1885
Отец ребёнка: Маликов Андрей Егорович
Солчино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
СССР г. Ленинград