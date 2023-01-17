Маликова (Аверина) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Аверина) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1885

Сын: Маликов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Маликов Андрей Егорович

Солчино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Маликов Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Андрей Егорович

Смерть
Неизвестно
СССР г. Ленинград
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