Маликов Андрей Егорович
Место рождениядеревня Солчино Алпатьевская волость Зарайский уезд Рязанской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Солчино Алпатьевская волость Зарайский уезд Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.07.1885
Мать ребёнка: Маликова Софья Ивановна
Солчино, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маликова Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно
СССР г. Ленинрад