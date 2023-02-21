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Маликов Андрей Егорович

Место рождения

деревня Солчино Алпатьевская волость Зарайский уезд Рязанской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Солчино Алпатьевская волость Зарайский уезд Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.07.1885

Сын: Маликов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Маликова Софья Ивановна

Солчино, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликова Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
СССР г. Ленинрад
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