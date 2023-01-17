Шаманин Кузьма Фокиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: Шаманин Фока Кондратьевич
Мать: не указана
Место жительства
1664
Рождение ребёнка
До 1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1677
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Шаманин Осип Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1678
"взят в салдацкую службу"
Место жительства
1678
Смерть
Неизвестно