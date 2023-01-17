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Шаманин Кузьма Фокиевич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: Шаманин Фока Кондратьевич

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1664
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1676

Сын: Шаманин Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Шаманин Нафанаил Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Шаманин Осип Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1678
"взят в салдацкую службу"
Место жительства
1678
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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