Шаманин Осип Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманин Осип Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Шаманин Кузьма Фокиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Маремьяна Осиповна

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1706

Жена: Шаманина Маремьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Шаманин Иван Осипович

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1710
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Шаманин Артемон Осипович

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно