Шаманин Осип Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1678
Отец: Шаманин Кузьма Фокиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Маремьяна Осиповна
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна
Бракосочетание
До 1706
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна
Место жительства
1710
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Дмитриевна
Место жительства
1717
Смерть
Неизвестно