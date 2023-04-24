Шаманин Нафанаил Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1677
Дата смертиДо 1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1677
Отец: Шаманин Кузьма Фокиевич
Мать: не указана
Место жительства
1678
Бракосочетание
До 1705
Рождение ребёнка
До 1707
Сын: Шаманин Анисим Нафанайлович
Мать ребёнка: Шаманина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
До 1708
Дочь: Ульяна Нафанайловна
Мать ребёнка: Шаманина Евдокия Михайловна
Место жительства
1710
Смерть
До 1716