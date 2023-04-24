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Шаманин Нафанаил Кузьмич

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1677

Дата смерти

До 1716

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1677

Отец: Шаманин Кузьма Фокиевич

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1678
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1705

Жена: Шаманина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
До 1707

Сын: Шаманин Анисим Нафанайлович

Мать ребёнка: Шаманина Евдокия Михайловна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1708

Дочь: Ульяна Нафанайловна

Мать ребёнка: Шаманина Евдокия Михайловна

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1710
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1716
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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