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Даниленко Евдокия Николаевна
Даниленко Евдокия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.1936
Пол
Женский
Отец
Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич
1905 г.р.
Мать
Емельяненко Мария Павловна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1936
Отец:
Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич
Мать:
Емельяненко Мария Павловна
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