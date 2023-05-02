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Даниленко Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1936

Отец: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич

Мать: Емельяненко Мария Павловна