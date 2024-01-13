Уросов Иван Федотович
Место рожденияМ.Соснова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уросов Федот
Мать: не указана
М.Соснова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
До 1795
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: ?
М.Соснова
Смерть
Неизвестно