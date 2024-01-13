Уросов Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУросов Иван Федотович

Уросов Иван Федотович

Место рождения

М.Соснова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уросов Федот

Мать: не указана

М.Соснова
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
До 1795

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
1798

Сын: Уросов Герасим Иванович

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
1800

Сын: Уросов Семен Иванович

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
1806

Сын: Уросов Никита Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
1808

Сын: Уросов Стефан Иванович

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: ?

М.Соснова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close