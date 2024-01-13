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Уросов Стефан Иванович
Уросов Стефан Иванович
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Древо
Место рождения
М.Соснова
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Уросов Иван Федотович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Уросов Иван Федотович
Мать:
?
М.Соснова
Смерть
Неизвестно
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