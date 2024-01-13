Уросов Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уросов Стефан Иванович

Место рождения

М.Соснова

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Уросов Иван Федотович

Мать: ?

М.Соснова
Смерть
Неизвестно
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