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Капканов Пётр Ермолаевич

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Место рождения

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Капканов Ермолай

Мать: не указана

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Бракосочетание
23.02.1907

Жена: Агапия Алексеевна

Матаки
Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Капканов Павел Петрович

Мать ребёнка: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Капканов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Капканов Александр Петрович

Мать ребёнка: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Капканов Роман Петрович

Мать ребёнка: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Работа или профессия
Неизвестно
Армии рядовой
Смерть
Неизвестно
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