Капканов Пётр Ермолаевич
Место рожденияТяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Капканов Ермолай
Мать: не указана
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Бракосочетание
23.02.1907
Жена: Агапия Алексеевна
Матаки
Рождение ребёнка
09.12.1907
Мать ребёнка: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Капканов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
12.09.1910
Сын: Капканов Александр Петрович
Мать ребёнка: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
15.11.1914
Мать ребёнка: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Работа или профессия
Неизвестно
Армии рядовой
Смерть
Неизвестно