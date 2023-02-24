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Капканов Павел Петрович

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Место рождения

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан

Дата рождения

09.12.1907

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1907

Отец: Капканов Пётр Ермолаевич

Мать: Агапия Алексеевна

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Архиреева Юлия Павловна

Мать ребёнка: Капканова Фёкла Прокопьевна

Старая Тумба, Респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капканова Фёкла Прокопьевна

Смерть
?.12.1941
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