Капканов Павел Петрович
Место рожденияТяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Дата рождения09.12.1907
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1907
Отец: Капканов Пётр Ермолаевич
Мать: Агапия Алексеевна
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Архиреева Юлия Павловна
Мать ребёнка: Капканова Фёкла Прокопьевна
Старая Тумба, Респ. Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
27.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капканова Фёкла Прокопьевна
Смерть
?.12.1941