Григорьян Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьян Григорий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Григорьянц Герасим Минасович

Мать: Григорьянц Варвара Меликовна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Григорьян Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Григорьян Виктория

Рождение ребёнка
20.04.1953

Дочь: Григорьян Владислава Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьян Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьян Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьян Виктория

Смерть
Неизвестно
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