Григорьян Григорий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1948
Сын: Григорьян Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьян Виктория
Рождение ребёнка
20.04.1953
Дочь: Григорьян Владислава Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьян Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьян Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьян Виктория
Смерть
Неизвестно