Григорьянц Герасим Минасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьян Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна
Рождение ребёнка
07.08.1928
Сын: Григорьянц Роман Герасимович
Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна
Ашхабад
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Григорьянц Ромелия Герасимовна
Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Григорьян Роберт Герасимович
Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1948