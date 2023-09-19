Григорьянц Герасим Минасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц Герасим Минасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьян Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна

Рождение ребёнка
07.08.1928

Сын: Григорьянц Роман Герасимович

Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна

Ашхабад
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Григорьянц Ромелия Герасимовна

Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Григорьян Роберт Герасимович

Мать ребёнка: Григорьянц Варвара Меликовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьянц Варвара Меликовна

Смерть
05.10.1948
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