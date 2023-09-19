Григорьянц Варвара Меликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц Варвара Меликовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьянц Мелик

Мать: Григорьянц Мариам

Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьян Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович

Рождение ребёнка
07.08.1928

Сын: Григорьянц Роман Герасимович

Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович

Ашхабад
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Григорьянц Ромелия Герасимовна

Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Григорьян Роберт Герасимович

Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьянц Герасим Минасович

Смерть
05.10.1948
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