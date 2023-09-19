Григорьянц Варвара Меликовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1948
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьянц Мелик
Мать: Григорьянц Мариам
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьян Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович
Рождение ребёнка
07.08.1928
Сын: Григорьянц Роман Герасимович
Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович
Ашхабад
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Григорьянц Ромелия Герасимовна
Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Григорьян Роберт Герасимович
Отец ребёнка: Григорьянц Герасим Минасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1948