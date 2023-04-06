(Титова/Бровина) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1886
Рождение ребёнка
01.12.1887
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1890
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1891
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1896
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1902
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно