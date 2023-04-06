(Титова/Бровина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова/Бровина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
13.01.1886

Муж: Титов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1887

Сын: Титов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.05.1890

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.08.1891

Сын: Титов Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Титов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Титов Николай Васильевич

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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