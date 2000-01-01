Черняева (Михалёва) Антонина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Михалев Абрам Семенович
Мать: Михалева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняев Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
1985