Черняева (Михалёва) Антонина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Михалёва) Антонина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Михалев Абрам Семенович

Мать: Михалева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняев Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Андрей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Смерть
1985
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