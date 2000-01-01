Черняев Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняев Андрей Андреевич

Черняев Андрей Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Черняев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняева Антонина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Антонина Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник, пред. арт. "Кожобувь"
Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close