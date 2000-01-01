Черняев Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Черняев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняева Антонина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник, пред. арт. "Кожобувь"
Смерть
1971