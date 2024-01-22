Махина Ксения Осифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Махин Иван Логиновна
Отец ребёнка: Махин Логин Семенович
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Екатерина Логиновна
Отец ребёнка: Махин Логин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно