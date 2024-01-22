Махина Ксения Осифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина Ксения Осифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Махин Иван Логиновна

Отец ребёнка: Махин Логин Семенович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Екатерина Логиновна

Отец ребёнка: Махин Логин Семенович

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Логин Семенович

Смерть
Неизвестно
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