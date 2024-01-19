Махин Логин Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: Махин Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Махин Иван Логиновна
Мать ребёнка: Махина Ксения Осифовна
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Екатерина Логиновна
Мать ребёнка: Махина Ксения Осифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махина Ксения Осифовна
Смерть
Неизвестно