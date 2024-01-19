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Махин Логин Семенович

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Махин Семен Иванович

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Махин Иван Логиновна

Мать ребёнка: Махина Ксения Осифовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Екатерина Логиновна

Мать ребёнка: Махина Ксения Осифовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Ксения Осифовна

Смерть
Неизвестно
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